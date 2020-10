“La modifica dei decreti sicurezza è una calamita per gli sbarchi illegali”, dicono gli esperti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Secondo l’ammiraglio Nicola De Felice la modifica dei decreti sicurezza incentiverà nuovi sbarchi irregolari. La modifica dei decreti sicurezza, approvati durante il primo Governo Conte con al Viminale Matteo Salvini, è considerata uno dei “fiori all’occhiello” dell’Esecutivo giallorosso, specialmente dagli esponenti del Partito Democratico che più di tutti hanno spinto per tali modifiche. C’è però … L'articolo “La modifica dei decreti sicurezza è una calamita per gli sbarchi illegali”, dicono gli esperti proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Secondo l’ammiraglio Nicola De Felice ladeiincentiverà nuoviirregolari. Ladei, approvati durante il primo Governo Conte con al Viminale Matteo Salvini, è considerata uno dei “fiori all’occhiello” dell’Esecutivo giallorosso, specialmente dagli esponenti del Partito Democratico che più di tutti hanno spinto per tali modifiche. C’è però … L'articolo “Ladeiè unaper gliillegali”,gliproviene da leggilo.org.

emergency_ong : #DecretiSicurezza: la tanto attesa modifica è un cambiamento importante per garantire il rispetto dei #dirittiumani… - gennaromigliore : Con la modifica dei #DecretiSicurezza, inaspriamo le pene per il reato di rissa e introduciamo un daspo per i viole… - SimonaMalpezzi : Il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato la modifica di quei #decretisicurezza che hanno finora ampiamente… - AglioVestito : RT @luigivanti: Così stamani l’Emergenza Nazionale è stata sancita fino al 31 gennaio 2021. Ma non è’quello il punto. Come riportato su u… - veratto_A : RT @Adri19510: NON AVETE UN BRICIOLO DI VERGOGNA, SIETE DISGUSTOSI !!!!! Decreti sicurezza, alle Ong la modifica non basta -

