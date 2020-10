Juventus, termina l’isolamento: il comunicato (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Juventus con un comunicato ufficializza il termine dell’isolamento dopo i casi di Coronavirus che si erano registrati durante la giornata di sabato. Ora, i calciatori potranno recarsi presso i centri di allenamento mentre i convocati, scelti dalle Nazionali, raggiungeranno il resto del gruppo. Juventus: il comunicato del club “Juventus comunica che, a seguito dei controlli previsti da protocollo, eseguiti sul Gruppo Squadra in questi giorni,l’ASLcompetente ha rilasciato il nullaosta per l’abbandono dell’isolamento fiduciario presso il Jhotel con l’obbligo di continuazione dell’isolamento presso la propria abitazione. Leggi anche:Marcelo Juventus, il retroscena di “As”: saltato lo scambio tra Real e Juve I calciatori e lo staff ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lacon unufficializza il termine dell’isolamento dopo i casi di Coronavirus che si erano registrati durante la giornata di sabato. Ora, i calciatori potranno recarsi presso i centri di allenamento mentre i convocati, scelti dalle Nazionali, raggiungeranno il resto del gruppo.: ildel club “comunica che, a seguito dei controlli previsti da protocollo, eseguiti sul Gruppo Squadra in questi giorni,l’ASLcompetente ha rilasciato il nullaosta per l’abbandono dell’isolamento fiduciario presso il Jhotel con l’obbligo di continuazione dell’isolamento presso la propria abitazione. Leggi anche:Marcelo, il retroscena di “As”: saltato lo scambio tra Real e Juve I calciatori e lo staff ...

Non poteva che essere un match agguerrito e combattuto un Milan-Juventus anche a livello di calcio femminile. Nella storica prima volta del calcio donne a San Siro, la Juve fa bottino pieno andando a ...

