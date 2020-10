Italia-Moldova 6-0, Caputo: “Il sogno è realtà, voglio mettere in difficoltà Mancini” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Io come Schillaci? Mai dire mai, ce la metterò tutta a mettere in difficoltà il mister. Ma prima c’è una stagione lunghissima, devo pensare innanzitutto a fare bene in campionato”. L’attaccante della Nazionale Francesco Caputo parla così ai microfoni di Rai Sport dopo il gol in Italia-Moldova 6-0 che gli ha permesso di diventare l’esordiente più anziano ad andare in gol in azzurro. “Ora il sogno è realtà – ha spiegato – Perché esordire con un gol con la Nazionale è davvero il massimo. Ora cercherò di continuare su questa strada”. C’è spazio per una battuta sull’alternanza con Berardi ai rigori con la maglia del Sassuolo: “Con lui non c’è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Io come Schillaci? Mai dire mai, ce la metterò tutta ain difficoltà il mister. Ma prima c’è una stagione lunghissima, devo pensare innanzitutto a fare bene in campionato”. L’attaccante della Nazionale Francescoparla così ai microfoni di Rai Sport dopo il gol in6-0 che gli ha permesso di diventare l’esordiente più anziano ad andare in gol in azzurro. “Ora ilè realtà – ha spiegato – Perché esordire con un gol con la Nazionale è davvero il massimo. Ora cercherò di continuare su questa strada”. C’è spazio per una battuta sull’alternanza con Berardi ai rigori con la maglia del Sassuolo: “Con lui non c’è ...

