Inter, Skriniar e Bastoni positivi al Coronavirus (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milan Skriniar, difensore dell’Inter, è risultato positivo al Coronavirus. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. La positività di Skriniar si aggiunge a quella di Bastoni, confermata dal club nerazzurro con un comunicato. “FC Internazionale Milano comunica che Alessandro Bastoni è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della nazionale italiana … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milan, difensore dell’, è risultato positivo al. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Latà disi aggiunge a quella di, confermata dal club nerazzurro con un comunicato. “FCnazionale Milano comunica che Alessandroè risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della nazionale italiana … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS #Inter, #Skriniar positivo ???? Dopo la positività di #Bastoni, anche Milan #Skriniar è risultato… - FBiasin : '#Inter, dopo #Bastoni anche #Skriniar positivo'(@tvdellosport) Sarà una lunga stagione... - Gazzetta_it : Non solo #Bastoni: anche #Skriniar positivo. Difesa dell’#Inter in emergenza in vista del derby - elena_1714 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS #Inter, #Skriniar positivo ???? Dopo la positività di #Bastoni, anche Milan #Skriniar è risultato posit… - calledope : RT @giaestrismo: Mi dicono di Bastoni e Skriniar indisponibili, eh ma non serviva Izzo via Inter Twitter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Skriniar Inter, Skriniar alla fine è rimasto: Conte gli ha fatto sapere che... Calciomercato.com Inter in emergenza, anche Skriniar positivo al Covid-19!

Proprio mentre l’Inter annunciava ufficialmente la positività di Alessandro ... Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, anche Milan Skriniar sarebbe risultato positivo al ...

L'Inter: "Bastoni positivo al Coronavirus". Positivo anche Skriniar?

L'Inter conferma l'esito positivo del tampone di Alessandro Bastoni: secondo 'La Gazzetta dello Sport', anche Milan Skriniar sarebbe positivo. L'Inter conferma l'esito positivo del tampone di ...

Proprio mentre l’Inter annunciava ufficialmente la positività di Alessandro ... Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, anche Milan Skriniar sarebbe risultato positivo al ...L'Inter conferma l'esito positivo del tampone di Alessandro Bastoni: secondo 'La Gazzetta dello Sport', anche Milan Skriniar sarebbe positivo. L'Inter conferma l'esito positivo del tampone di ...