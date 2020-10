Grande Fratello Vip 5, il bacio di Adua Del Vesco e Dayane Mello infiamma la casa (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Adua Del Vesco e Dayane Mello si sono scambiate un bacio saffico al Grande Fratello Vip 5 sotto lo sguardo attento di Maria Teresa Ruta e Francesco Oppini. Adua Del Vesco e Dayane Mello si sono scambiate un bacio saffico al Grande Fratello Vip 5 sotto gli occhi divertiti di Maria Teresa Ruta e quelli decisamente più interessati di Francesco Oppini. Le due concorrenti hanno voluto in questo modo suggellare la loro amicizia. Mentre Adua Del Vesco costruiva la sua fiction all'interno della casa del Grande Fratello VIP 5 la modella Dayane ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 ottobre 2020)Delsi sono scambiate unsaffico alVip 5 sotto lo sguardo attento di Maria Teresa Ruta e Francesco Oppini.Delsi sono scambiate unsaffico alVip 5 sotto gli occhi divertiti di Maria Teresa Ruta e quelli decisamente più interessati di Francesco Oppini. Le due concorrenti hanno voluto in questo modo suggellare la loro amicizia. MentreDelcostruiva la sua fiction all'interno delladelVIP 5 la modella...

