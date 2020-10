Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci e l’ex Francesco Bettuzzi uniti da un tatuaggio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Durante l’ultima puntata di Mattino 5 condotta da Federica Panicucci, in studio ci sono stati i commenti sul Grande Fratello Vip. In particolare ospiti e conduttori hanno argomentato e discusso ciò che è accaduto sulla settima puntata. Biagio D’Anelli ha lanciato un gossip che lega Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi. A quanto sembra il blogger ha affermato che l’ex moglie di Flavio Briatore e il precedente compagno della showgirl, sul fianco destro avrebbero tatuata la stessa scritta, di che si tratta? Grande Fratello Vip gossip, indizi compromettenti Federica Panicucci ha fatto partire un video che mostrava la lettera integrale di Flavio Briatrore. Quest’ultimo, secondo Maurizio Sorge l’avrebbe inviata ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Durante l’ultima puntata di Mattino 5 condotta da Federica Panicucci, in studio ci sono stati i commenti sulVip. In particolare ospiti e conduttori hanno argomentato e discusso ciò che è accaduto sulla settima puntata. Biagio D’Anelli ha lanciato un gossip che lega. A quanto sembra il blogger ha affermato che l’ex moglie di Flavio Briatore e il precedente compagno della showgirl, sul fianco destro avrebbero tatuata la stessa scritta, di che si tratta?Vip gossip, indizi compromettenti Federica Panicucci ha fatto partire un video che mostrava la lettera integrale di Flavio Briatrore. Quest’ultimo, secondo Maurizio Sorge l’avrebbe inviata ...

trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #3ottobre 1925; a Firenze #GiovanniBecciolini viene trucidato dalle camicie nere perché si rifiutò di… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #29settembre 1901; nasce a Roma il nostro celebre Fratello #EnricoFermi, premio Nobel per la Fisica, i… - drewslaugh_xx : RT @GiorgettaMason: Stefania: 'Grande Fratello, sono le 02:34 e MariaTeresa è entrata in stanza con una banana' ?????? #gfvip https://t.co… - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, le urla e poi la proposta di matrimonio a sorpresa. Elisabetta Gregoraci: “Ha detto ‘sì'” -