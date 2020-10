Francesco Oppini alza un muro con Dayane Mello e spiega ad Adua il motivo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)sembra essere risentita dopo quello che è successo nell’ultima diretta del Grande Fratello VIP 5 ma, continua a mettere in chiaro le cose. Non ha gradito che abbia dato una interpretazione particolare a un biglietto che non aveva nulla di malizioso. Andare a dire in giro “lui ha già fatto il primo passo, è andato oltre” non va bene, e lascia intendere cose non vere, soprattutto se sussurrate sotto una coperta, come se fossero chissà che.quindi ha deciso di allontanarsi dama non perchè non possa resistere alla sua corte ma perchè non ha nessuna intenzione di far soffrire Cristina, che da casa potrebbe fraintendere. Il loro è un amore che va protetto ed è per questo ...