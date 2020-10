Ferrovie, Roma-Pescara si percorrerà in 1 ora e 59 minuti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “La velocizzazione della tratta permetterà di percorrere la distanza tra Roma e Pescara in 1 ora e 59 minuti”. Lo ha sottolineato l’amministratore delegato e direttore generale di Rfi, Maurizio Gentile, nel corso del suo intervento alla conferenza stampa di presentazione dei risultati del tavolo tecnico che ha redatto il progetto di prefattibilità sulla modernizzazione e velocizzazione della tratta ferrovia Roma-Pescara, presso il Ministero delle Infrastrutture. mac/vbo/r Ferrovie, Roma-Pescara si percorrerà in 1 ora e 59 minuti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “La velocizzazione della tratta permetterà di percorrere la distanza train 1 ora e 59”. Lo ha sottolineato l’amministratore delegato e direttore generale di Rfi, Maurizio Gentile, nel corso del suo intervento alla conferenza stampa di presentazione dei risultati del tavolo tecnico che ha redatto il progetto di prefattibilità sulla modernizzazione e velocizzazione della tratta ferrovia, presso il Ministero delle Infrastrutture. mac/vbo/rsi percorrerà in 1 ora e 59su Il Corriere della Città.

Ferrovia Roma-Pescara, De Micheli: “quando la politica decide, le Istituzioni agiscono”

Presentazione degli esiti del gruppo di lavoro sulla linea ferroviaria Roma-Pescara. Previsti finanziamenti per 6 miliardi e 500 milioni. Poi ci saranno disponibili ulteriori risorse per utilizzare qu ...

