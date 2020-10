Due ‘Beatles’ dell’Isis estradati negli Stati Uniti per essere processati: compagni di Jihadi John accusati di essere responsabili decapitazioni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono diventati il simbolo del terrore quando lo Stato Islamico controllava un’ampia area di territorio tra Siria e Iraq. Le loro lunghe lame affondate nelle gole dei prigionieri ripresi negli attimi della loro uccisione sono diventate l’arma con cui il Califfato puniva i kuffar, gli infedeli. Oggi, due dei quattro Beatles dell’Isis, i britannici El Shafee Elsheikh e Alexanda Kotey, saranno trasferiti dalla base militare americana in Iraq dove sono detenuti dall’ottobre del 2019, dopo la cattura da parte delle forze curde nel 2018, agli Stati Uniti, dove saranno processati per le decapitazioni di ostaggi americani e britannici. Sono loro, insieme ai loro compagni Mohammed Emwazi, meglio conosciuto come Jihadi John, ucciso da un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono diventati il simbolo del terrore quando lo Stato Islamico controllava un’ampia area di territorio tra Siria e Iraq. Le loro lunghe lame affondate nelle gole dei prigionieri ripresiattimi della loro uccisione sono diventate l’arma con cui il Califfato puniva i kuffar, gli infedeli. Oggi, due dei quattro Beatles dell’Isis, i britannici El Shafee Elsheikh e Alexanda Kotey, saranno trasferiti dalla base militare americana in Iraq dove sono detenuti dall’ottobre del 2019, dopo la cattura da parte delle forze curde nel 2018, agli, dove sarannoper ledi ostaggi americani e britannici. Sono loro, insieme ai loroMohammed Emwazi, meglio conosciuto come, ucciso da un ...

