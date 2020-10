De Marco, i verbali dell’interrogatorio: “A volte avevo crisi di rabbia. Ho preso anche un farmaco dall’ospedale, forse per uccidermi” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “È stato un mix di tante cose, non so neanche io. A volte venivo assalito da crisi di rabbia, ogni tanto avevo delle crisi in cui scoppiavo a piangere all’improvviso. Mi sentivo solo. Come vuoto e solo, e non riuscivo a controllare i pensieri”. Così Antonio De Marco ha raccontato al gip Michele Toriello il suo stato d’animo prima del duplice omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, uccisi a coltellate la sera del 21 settembre scorso nella loro abitazione a Lecce. Nel verbale dell’interrogatorio, il 21enne reo confesso parla anche delle crisi che avrebbe avuto il giorno dell’omicidio e di gesti autolesionisti, mostrando una cicatrice su una delle caviglie. Un’ustione che a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “È stato un mix di tante cose, non so neio. Avenivo assalito dadi, ogni tantodellein cui scoppiavo a piangere all’improvviso. Mi sentivo solo. Come vuoto e solo, e non riuscivo a controllare i pensieri”. Così Antonio Deha raccontato al gip Michele Toriello il suo stato d’animo prima del duplice omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, uccisi a coltellate la sera del 21 settembre scorso nella loro abitazione a Lecce. Nel verbale dell’interrogatorio, il 21enne reo confesso parladelleche avrebbe avuto il giorno dell’omicidio e di gesti autolesionisti, mostrando una cicatrice su una delle caviglie. Un’ustione che a ...

clikservernet : De Marco, i verbali dell’interrogatorio: “A volte avevo crisi di rabbia. Ho preso anche un farmaco dall’ospedale, f… - Noovyis : (De Marco, i verbali dell’interrogatorio: “A volte avevo crisi di rabbia. Ho preso anche un farmaco dall’ospedale,… - Marco_Zum : RT @francescatotolo: Premier @GiuseppeConteIT, se il governo veramente 'non lavora con il favore delle tenebre' e 'guarda in faccia gli ita… - Alessan48384981 : @graziosafuriosa @repubblica Marco avrebbe fatto sciopero della fame s oltranza, per denunciare un governo che ha r… - marco_morandi_ : RT @francescatotolo: Premier @GiuseppeConteIT, se il governo veramente 'non lavora con il favore delle tenebre' e 'guarda in faccia gli ita… -