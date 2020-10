Conte: “Se il contagio peggiora può essere un problema votare la Nadef in Parlamento. Sileri? Nessuna polemica col Cts” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Se la situazione del contagio dovesse peggiorare è chiaro che ci sarà un problema oggettivo in Parlamento di approvazione di documenti contabili e di bilancio”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti davanti Palazzo Chigi. Poi sulle polemiche tra il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, e il Comitato tecnico-scientifico, minimizza: “Ho parlato con Sileri e mi ha spiegato che non c’era Nessuna polemica perché ha sempre pubblicamente apprezzato l’operato, la professionalità, la competenza di tutti i componenti del Cts. Sono gli esperti della comunità italiana e lavorano gratuitamente. Nessuna volontà di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Se la situazione deldovessere è chiaro che ci sarà unoggettivo indi approvazione di documenti contabili e di bilancio”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe, parlando con i giornalisti davanti Palazzo Chigi. Poi sulle polemiche tra il viceministro della Salute, Pierpaolo, e il Comitato tecnico-scientifico, minimizza: “Ho parlato cone mi ha spiegato che non c’eraperché ha sempre pubblicamente apprezzato l’operato, la professionalità, la competenza di tutti i componenti del Cts. Sono gli esperti della comunità italiana e lavorano gratuitamente.volontà di ...

