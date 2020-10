Chiara Ferragni e Fedez avranno una bambina

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)è incinta di una: il settimanale Oggi dedica la prossima copertina all'imprenditrice e a, svelando anche il sesso della nascitura.saranno genitori bis di una: è il settimanale Oggi a dare la notizia in esclusiva. In edicola a partire da domani, 8 ottobre, il magazine ha dedicato la copertina del nuovo numero alla coppia d'oro dei social e al piccolo Leone. L'annuncio della nuova gravidanza di, che secondo i fan più attenti era già nell'aria da un po' di settimane, è arrivato pochi giorni fa, naturalmente via social, e nella forma più tenera possibile, con il piccolo Leone che tiene in mano la prima ...

Corriere : Ferragni e Fedez aspettano una femmina: Leone avrà una sorellina - trash_italiano : Chiara Ferragni e Fedez aspettano una femminuccia! - trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - fortuduck : RT @trash_italiano: Chiara Ferragni e Fedez aspettano una femminuccia! - MalenaSalas4 : RT @Corriere: Ferragni e Fedez aspettano una femmina: Leone avrà una sorellina -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

La notizia è ufficiale e in pochi minuti ha fatto il giro del web: Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bella femminuccia. Anche se l’annuncio della gravidanza è avvenuto solo qualche giorno ...‘Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bambina‘. Il settimanale Oggi lo dà per certo, anche se l'imprenditrice digitale non ha ancora confermato il sesso del secondo bebè in arrivo. Nel numero in usci ...