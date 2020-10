C’è il Covid, ma gli assenti ingiustificati alla Camera sono molti di più (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – Una trentina di deputati Cinque Stelle né malati, né giustificati: semplicemente assenti al voto sulle risoluzioni relative alle comunicazioni del ministro Roberto Speranza. E’ il segnale del malessere che percorre il partito di Crimi, o forse semplicemente un modo di intendere il lavoro parlamentare ‘smart-working’? Leggi su dire (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – Una trentina di deputati Cinque Stelle né malati, né giustificati: semplicemente assenti al voto sulle risoluzioni relative alle comunicazioni del ministro Roberto Speranza. E’ il segnale del malessere che percorre il partito di Crimi, o forse semplicemente un modo di intendere il lavoro parlamentare ‘smart-working’?

