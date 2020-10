Xbox Series X, Game Pass e xCloud come unico universo per portare l'esperienza di gioco ovunque (Di martedì 6 ottobre 2020) Manca ancora poco più di un mese all'arrivo di Xbox Series X, ma in questi giorni Microsoft si sta dando da fare tra varie interviste, oltre a tirare le somme del 2020 ora che siamo arrivati quasi al termine. A tal proposito Phil Spencer è stato recentemente intervistato da Wired e ha confermato quanto aveva già detto in precedenza, ovvero l'intenzione di Microsoft di creare un ecosistema unito dove i giocatori possono davvero scegliere come giocare.Nella lunga intervista Spencer ha dichiarato: "Gran parte della mia esperienza da giocatore 10, 20 anni fa, è stata dettata dal dispositivo su cui giocavo" lasciando intendere che l'obiettivo della società è di unire il mondo del gaming, senza disparità di sorta. "Oggi il dispositivo non mi impone cosa devo fare: posso ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 ottobre 2020) Manca ancora poco più di un mese all'arrivo diX, ma in questi giorni Microsoft si sta dando da fare tra varie interviste, oltre a tirare le somme del 2020 ora che siamo arrivati quasi al termine. A tal proposito Phil Spencer è stato recentemente intervistato da Wired e ha confermato quanto aveva già detto in precedenza, ovvero l'intenzione di Microsoft di creare un ecosistema unito dove i giocatori possono davvero sceglieregiocare.Nella lunga intervista Spencer ha dichiarato: "Gran parte della miada giocatore 10, 20 anni fa, è stata dettata dal dispositivo su cui giocavo" lasciando intendere che l'obiettivo della società è di unire il mondo del gaming, senza disparità di sorta. "Oggi il dispositivo non mi impone cosa devo fare: posso ...

