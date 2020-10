VIROLOGA CINESE FUGGE IN AMERICA E RACCONTA TUTTA LA VERITÀ SUL COVID-19 (Di martedì 6 ottobre 2020) "Ci troviamo davanti non a un virus derivato da un patogeno naturale, ma a un virus artificiale, elaborato e rilasciato dal Wuhan Istitute of Virology, un laboratorio di massima sicurezza che è posto sotto il controllo del Partito comunista CINESE". Lo dice a La Verità Li-Meng Yan, VIROLOGA, prima firmataria del Rapporto Yan (un paper di 26 pagine sul coronavirus), convinta che "si sia creato un virus letale al fine di diffonderlo senza poter risalire agli autori". La VIROLOGA afferma di aver iniziato le ricerche sul COVID-19 "il 31 dicembre" scorso, "prima che il 7 gennaio le autorità cinesi dessero l'annuncio ufficiale del primo caso accertato, che addirittura risale al 16 novembre" e precisa che svolgeva le sue ricerche "nel laboratorio dell'Organizzazione mondiale della sanità presso ... Leggi su howtodofor (Di martedì 6 ottobre 2020) "Ci troviamo davanti non a un virus derivato da un patogeno naturale, ma a un virus artificiale, elaborato e rilasciato dal Wuhan Istitute of Virology, un laboratorio di massima sicurezza che è posto sotto il controllo del Partito comunista". Lo dice a La Verità Li-Meng Yan,, prima firmataria del Rapporto Yan (un paper di 26 pagine sul coronavirus), convinta che "si sia creato un virus letale al fine di diffonderlo senza poter risalire agli autori". Laafferma di aver iniziato le ricerche sul-19 "il 31 dicembre" scorso, "prima che il 7 gennaio le autorità cinesi dessero l'annuncio ufficiale del primo caso accertato, che addirittura risale al 16 novembre" e precisa che svolgeva le sue ricerche "nel laboratorio dell'Organizzazione mondiale della sanità presso ...

