Touch ID su iPhone 12? Potrebbe non essere un sogno (Di martedì 6 ottobre 2020) Nostalgici del Touch ID su iPhone? L’arrivo del nuovo iPad Air di quarta generazione lascia ben sperare in un suo prossimo ritorno Era il 2017 ed Apple, in linea con gli altri produttori, presenta il suo primo smartphone senza bordi: l’iPhone X. Le nuove cornici, praticamente inesistenti, hanno portato alla logica rimozione del tasto Home dopo 10 anni. Tale assenza ha costretto Apple ad abbandonare il lettore di impronte digitali Touch ID, in favore dalla scansione del volto, il Face ID. L’anno successivo Apple presenta l’iPad Pro, il primo iPad senza bordi e senza tasto Home. Anche in questo caso Apple adotta il Face ID e abbandona il Touch ID, che resta presente sugli iPad di fascia inferiore, integrato nell’iconico tasto home. La rimozione del ... Leggi su tuttotek (Di martedì 6 ottobre 2020) Nostalgici delID su? L’arrivo del nuovo iPad Air di quarta generazione lascia ben sperare in un suo prossimo ritorno Era il 2017 ed Apple, in linea con gli altri produttori, presenta il suo primo smartphone senza bordi: l’X. Le nuove cornici, praticamente inesistenti, hanno portato alla logica rimozione del tasto Home dopo 10 anni. Tale assenza ha costretto Apple ad abbandonare il lettore di impronte digitaliID, in favore dalla scansione del volto, il Face ID. L’anno successivo Apple presenta l’iPad Pro, il primo iPad senza bordi e senza tasto Home. Anche in questo caso Apple adotta il Face ID e abbandona ilID, che resta presente sugli iPad di fascia inferiore, integrato nell’iconico tasto home. La rimozione del ...

Apple iPad Air 4: il Touch ID è stato un’impresa

Ternus spiega:. Sugli iPad 4G, la parte superiore della custodia è l’antenna, il ché significava che dovevano inserire un sensore Touch ID incredibilmente sensibile proprio all’interno di un’antenna a ...

