Serie A | posticipata l’assemblea sui fondi

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 6 ottobre 2020) È stata ufficialmenteal 13 ottobre l’assemblea della LegaA. Lo ha reso noto la stessa Lega, in un comunicato. Dopo la positività del presidente Paolo Dal Pino, inoltre, la riunione dei club si svolgerà esclusivamente in videoconferenza e non più, come inizialmente previsto, all’Hotel Hilton a Milano. Come anticipato da Calcio e … L'articoloA,l’assemblea suiè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.