Sci, Goggia: "Olimpiadi 2026? Cortina sarà un ottimo test. Fiera di essere bergamasca" MILANO - "Partire il 17 ottobre è veramente presto, ma si fa fuoco con la legna che si ha. Manca un po' di lavoro, ma andremo a Solden per fare il massimo" . Lo ha detto Sofia Goggia in occasione ...

