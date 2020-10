Sabelli Fioretti | “Agnelli ha detto no al rinvio E poi vi chiedete perché la Juve sta antipatica a tutti”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 ottobre 2020) Sul Fatto Quotidiano un commento di Claudiosul casontus-Napoli. Confessa di essere piombato nella disperazione nel leggere i pareri e le voci contrastanti sulla partita non giocata. Ma qualcosa, dice, in fondo l’ha capita. Il Napoli, non potendo partire per Torino perché gli era stato vietato dall’Asl, ha chiesto ad Agnelli ildella partita. Lui hano. Poi nonvi, scrive, perché lasiaa tutti. “La begantus-Napoli mi getta nella disperazione. E pur senza appassionarmi, mi incuriosisce per la sua incomprensibilità. Non riesco a farmi un’opinione su quello che dicono De Luca e De ...