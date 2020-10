Repubblica | furia De Laurentiis su Milik | da lì nasce il malessere nei confronti della Juventus

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il mercato si è concluso ieri sera e Areknon è andato via. Il polacco è rimasto al Napoli, e ci rimarrà da separato in casa almeno fino a gennaio. L’ultima offerta rifiutata è stata quellaFiorentina. Cosa che ha fatto inre DeNapoli scrive che al presidente non è piaciuto l’atteggiamentonella questione di mercato riguardantee che questo ha avuto ripercussioni anche su Juve-Napoli. “E così ha detto no ai viola materializzando per il Napoli una perdita di almeno 20 milioni, circostanza che ha fatto inre il presidente De. Il numero uno azzurro non ha gradito ...