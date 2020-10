Rai | 2 milioni di telespettatori per intervista Conte su ' Settestorie'

(Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - L'al premier Giuseppedi Monica Maggioni, andata in onda ieri in seconda serata su Rai1, per '', ha superato i duedi, con uno share medio del 13% e picchi oltre il 14%.

stanzaselvaggia : Quindi Le iene pubblicizzano con uno spot un’azienda multata da agcom (4 milioni), la gente che si sente truffata n… - walterdariz : RT @Raffael31784437: @Signorasinasce In Africa hanno tanto bisogno , lasci i milioni accumulati con la Rai e vada a fare il suo dovere li .. - LauraSt57006041 : RT @GiusCandela: Complimenti a Barbara D'Urso per aver battuto i suoi diretti competitor Iris, Rai Premium e a sorpresa anche TeleCapri. 50… - Andre_Costa95 : RT @RaiSport: ?? #Roma: è ufficiale, arriva #Smalling dal #ManchesterUnited Arriva l'ok della #Figc. Operazione da 15 milioni ?? https://t.… - LeoWolf1992 : RT @RaiSport: ?? #Roma: è ufficiale, arriva #Smalling dal #ManchesterUnited Arriva l'ok della #Figc. Operazione da 15 milioni ?? https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai milioni

RAI - Radiotelevisione Italiana

Lo ha rivelato l'attore romano - noto per i suoi ruoli al cinema, in televisione e a teatro - in una recente intervista a “Domenica In”: concessa poche ore prima di arrivare in tv con la nuova fiction ...Ben 173,5 milioni di presenze e oltre 48 milioni di arrivi con una contrazione rispettivamente del 52,5% e del 51,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: li avrebbe già bruciati l'emerge ...