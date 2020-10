Previsioni Meteo | conferme sul forte maltempo della prossima settimana | farà anche più freddo

(Di martedì 6 ottobre 2020)– Il quadro modellistico continua a essere abbastanza inequivocabile in riferimento all’evoluzione nel medio-lungo periodo. Lo squarcio depressionario, il secondo piuttosto rilevante in questo ottobre, che si aprirebbe a partire dal prossimo weekend, potrebbe protrarsi per tutta la, come,del resto, già indicazioni abbastanza evidenti erano presenti nelle corse modellistiche degli ultimi 2 giorni. Ancora gli aggiornamenti serali odierni, continuano a confermare questa tendenza, con circolazione depressionaria autunnale sull’Italia per diversi giorni, poiché la saccatura nord-atlantica riuscirebbe a mantenere un collegamento diretto e pressoché continuo con aria più fredda subpolare attraverso canali meridiani sempre attivi. Stando ...

Lo sguardo è puntato sull'evoluzione meteo attesa dal prossimo fine settimana, improntata verso un deciso peggioramento delle condizioni meteo, a cui potrebbe seguire una prolungata fase di maltempo c ...Condizioni ancora prevalentemente stabili in Italia con qualche eccezione Nonostante sulla nostra Penisola si registrino condizioni in prevalenza stabili oggi, la mancanza di un campo di