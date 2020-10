Positivo il Mercato americano (Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,41%; sulla stessa linea, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,22%, portandosi a 3.416 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,45%); pressoché invariato l’S&P 100 (-0,06%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori utilities (+1,59%), energia (+1,31%) e materiali (+1,09%). Il settore telecomunicazioni, con il suo -0,61%, si attesta come peggiore del Mercato. Al top tra i giganti di Wall Street, DOW (+2,33%), Goldman Sachs (+1,92%), Nike (+1,84%) e IBM (+1,81%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Boeing, che prosegue le contrattazioni a -2,50%. Preda dei venditori Apple, con un decremento dell’1,10%. Si concentrano le vendite su Microsoft, che soffre un calo dell’1,05%. Sostanzialmente ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,41%; sulla stessa linea, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,22%, portandosi a 3.416 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,45%); pressoché invariato l’S&P 100 (-0,06%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori utilities (+1,59%), energia (+1,31%) e materiali (+1,09%). Il settore telecomunicazioni, con il suo -0,61%, si attesta come peggiore del. Al top tra i giganti di Wall Street, DOW (+2,33%), Goldman Sachs (+1,92%), Nike (+1,84%) e IBM (+1,81%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Boeing, che prosegue le contrattazioni a -2,50%. Preda dei venditori Apple, con un decremento dell’1,10%. Si concentrano le vendite su Microsoft, che soffre un calo dell’1,05%. Sostanzialmente ...

Mercato auto: a settembre +9,5% di immatricolazioni in Italia grazie ai Bonus. La ripresa sarà strutturale?

Il mercato italiano delle automobili nuove fa segnare un dato positivo nel mese di settembre: il numero delle immatricolazioni è salito del 9,5% con volumi di vendite più alti rispetto ai mesi scorsi ...

Il mercato italiano delle automobili nuove fa segnare un dato positivo nel mese di settembre: il numero delle immatricolazioni è salito del 9,5% con volumi di vendite più alti rispetto ai mesi scorsi ...