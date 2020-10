Pallanuoto | slitta la partenza della Serie A1 | al vaglio un cambio di regolamento

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 6 ottobre 2020) L’emergenza coronavirus blocca la. In un primo momento si era deciso di far partire il campionato diA1 disputando la metà delle gare, ma poi si è preferito rimandare il debuttostagione 2020-2021 a data da destinarsi. Una decisione dettata dall’aumento dei casi di positività al Covid-19 tra gli atleti. Inizialmente era giunta notizia del contagio per il tesserato del Palermo Lo Cascio, seguito dai campioni del mondo Del Lungo e Di Somma. L’elenco purtroppo si è ulteriormente allungato con i nomi dei palermitani Del Basso e Di Patti e con un giocatore del team del Posillipo. A questo punto, la Federazione Internazionale Nuoto (FIN) si è confrontata con i vari club per capire se era il caso o meno di far partire il torneo sabato 10 ottobre. Al termine del ...