Mascherine all’aperto | ecco dove non sono obbligatorie

Nel Dpcm che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si appresta a varare con le nuove misure anti-contagio legate all'emergenza Covid-19 c'è anche l'obbligo di Mascherine all'aperto: una decisione che già alcune Regioni, come Lazio, Sicilia e Campania, avevano adottato sul territorio regionale e che ora sarà estesa su tutto il Paese e per l'intero arco della giornata. Il nuovo decreto, che dovrebbe essere emanato nella giornata di domani, dopo un confronto con le Regioni, è stato presentato stamattina dal ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto in Aula alla Camera. "Nel Dcm che ci accingiamo ad adottare, valutiamo l'estensione dell'obbligo delle Mascherine anche all'aperto", ha spiegato il ministro.

