House of The Dragon: Paddy Considine nel prequel di Game of Thrones (Di martedì 6 ottobre 2020) House of the Dragon: Paddy Considine primo protagonista del prequel di Game of Thrones Si mette in moto la macchina di House of the Dragon il prequel di Game of Thrones ordinato da HBO e arriva così il primo protagonista. L’attore inglese Paddy Considine (visto in The Outsider e The Third Day su HBO e Sky quindi volto familiare per il gruppo) sarà il Re Viserys Targaryen scelto dai signori di Westeros per succedere al Vecchio Re, Jawhaery Targaryen al Gran Cosngilio di Harrenhal. Secondo quanto riportano i media americani, il personaggio sarà un uomo gentile e buono, il cui unico desiderio è portare avanti ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 6 ottobre 2020)of theprimo protagonista deldiofSi mette in moto la macchina diof theildiofordinato da HBO e arriva così il primo protagonista. L’attore inglese(visto in The Outsider e The Third Day su HBO e Sky quindi volto familiare per il gruppo) sarà il Re Viserys Targaryen scelto dai signori di Westeros per succedere al Vecchio Re, Jawhaery Targaryen al Gran Cosngilio di Harrenhal. Secondo quanto riportano i media americani, il personaggio sarà un uomo gentile e buono, il cui unico desiderio è portare avanti ...

enpaonlus : “End the Cage Age”, 1,4 milioni di europei chiedono lo stop allevamenti con gli animali in gabbia - SteveCattani : Che traccia molto house essential - SerieTvserie : “House Of The Dragon”: Paddy Considine sarà uno dei protagonisti del prequel di GoT - simonebissi : LEGO Rebuild The World: svelato il gigantesco mappamondo con le creazione dei bambini Svelato oggi un gigantesco m… - Asgard_Hydra : House of the Dragon: ecco chi sarà il protagonista della serie HBO -