Ginnastica, anche Cag e Morgana 999 in finale nazionale (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo il lungo lockdown sportivo per Covid-19, la Federazione Ginnastica d’Italia ha ripreso l’attività addestrativa e competitiva. A Padova si sono disputati i Campionati Interregionali e Nazionali di Artistica femminile allieve 1 e 2. Nella Zona Tecnica 6, che comprende Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, straordinario successo nelle A1 di Tina Novi, della New Eclipse Napoli di Claudio Ruggiero, seguita al 6° posto da Federica Chiarolanza del C.G. Ischia, al 7° dalla compagna di Club Velia Orefice e al 9° da Sara De Siano ancora di Ischia. Ma il Club dell’isola verde di Mario D’Agostino si è espresso al meglio nella categoria superiore. Nelle A2, infatti, è stata Alexandra Natalia Carp a salire sul 3° gradino del podio, seguita al 5° posto da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo il lungo lockdown sportivo per Covid-19, la Federazioned’Italia ha ripreso l’attività addestrativa e competitiva. A Padova si sono disputati i Campionati Interregionali e Nazionali di Artistica femminile allieve 1 e 2. Nella Zona Tecnica 6, che comprende Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, straordinario successo nelle A1 di Tina Novi, della New Eclipse Napoli di Claudio Ruggiero, seguita al 6° posto da Federica Chiarolanza del C.G. Ischia, al 7° dalla compagna di Club Velia Orefice e al 9° da Sara De Siano ancora di Ischia. Ma il Club dell’isola verde di Mario D’Agostino si è espresso al meglio nella categoria superiore. Nelle A2, infatti, è stata Alexandra Natalia Carp a salire sul 3° gradino del podio, seguita al 5° posto da ...

1987Fabry : RT @anna__mia20: Ho letto che bisogna fare almeno 30minuti di ginnastica al giorno per aumentare gli anticorpi. Oggi ho iniziato a correre.… - maybe_viola : RT @anna__mia20: Ho letto che bisogna fare almeno 30minuti di ginnastica al giorno per aumentare gli anticorpi. Oggi ho iniziato a correre.… - Finferlo : RT @anna__mia20: Ho letto che bisogna fare almeno 30minuti di ginnastica al giorno per aumentare gli anticorpi. Oggi ho iniziato a correre.… - Giuseppe_alari : @realDonaldTrump Benissimo sono ARCICONTENTO che esci dal'OSPEDALE cerca di non Nasconderti e SALUTA.Anche se sei u… - robertaramundo1 : Le mie fanciulle si lamentano perché a scuola fanno fare ginnastica con le mascherine e non è facile respirare, anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica anche Ginnastica, anche Cag e Morgana 999 in finale nazionale anteprima24.it Simone Biles inventa un'acrobazia e vince l'oro a 19 anni nella ginnastica artistica

Simone Biles inventa un'acrobazia e vince l'oro a 19 anni nella ginnastica artistica. Ben ritrovati con le Chiacchiere Da Bar di deejay.it. Ogni mattina, le cinque cose da sapere ...

Violenza domestica in Cina (e l’appello di Xi Jinping)

Il 1 ottobre, giorno di Festa Nazionale in Cina, anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, il Presidente cinese Xi Jinping ha celebrato il venticinquesimo anniversario delle Nazi ...

Simone Biles inventa un'acrobazia e vince l'oro a 19 anni nella ginnastica artistica. Ben ritrovati con le Chiacchiere Da Bar di deejay.it. Ogni mattina, le cinque cose da sapere ...Il 1 ottobre, giorno di Festa Nazionale in Cina, anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, il Presidente cinese Xi Jinping ha celebrato il venticinquesimo anniversario delle Nazi ...