Delibera Tari approvata dall’Aula | costi aumentano ma prelievo scende

Roma – L'Assemblea capitolina ha approvato con 25 voti favorevoli, 12 contrari e nessun astenuto la proposta di Delibera 188/2020, di iniziativa della Giunta, in merito alla determinazione delle misure della Tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2020 nel territorio di Roma Capitale: il prelievo definitivo della Tari 2020 a carico dell'utenza sara' pari a 756 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai quasi 763 milioni di euro del 2019, grazie alle riduzioni consentite a livello locale e statale che hanno consentito di diminuire di 63 milioni di euro il costo del servizio scaturente dal Piano economico finanziario 2020, pari 819 milioni di euro. In particolare, di questi 63 milioni di euro, 28,5 riguardano le entrate conseguite dall'amministrazione a seguito di attivita' di ...

[TARI PORTO TOLLE] 96mila euro messi a disposizione dal comune di Porto Tolle (Rovigo) per aiutare queste attività che hanno risentito maggiormente dell'emergenza sanitaria, avendo dovuto tener chiuso ...

