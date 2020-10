Apple rimuove dallo store tutte le cuffie rivali delle nuove AirPods Studio (Di martedì 6 ottobre 2020) Foto concept: Curved (YouTube)Manca poco al lancio dei nuovi prodotti Apple dedicati al mondo dell’audio con le tanto attese cuffie over-ear AirPods Studio e per l’occasione la società californiana ha messo in pratica una condotta diventata ormai prassi: ha rimosso tutti i prodotti rivali di società terze dal proprio negozio online. Nello specifico, sono sparite tutte le pagine dedicate a cuffie potenziali alternative alle imminenti AirPods Studio e prodotte da grandi nomi come Bose, Logitech oppure Sonos. Al contempo, visto anche il pronosticato arrivo della nuova versione di HomePod, sono spariti anche prodotti dello stesso segmento. Secondo quando riportato da Bloomberg, la stessa procedura è avvenuta ... Leggi su wired (Di martedì 6 ottobre 2020) Foto concept: Curved (YouTube)Manca poco al lancio dei nuovi prodottidedicati al mondo dell’audio con le tanto atteseover-eare per l’occasione la società californiana ha messo in pratica una condotta diventata ormai prassi: ha rimosso tutti i prodottidi società terze dal proprio negozio online. Nello specifico, sono sparitele pagine dedicate apotenziali alternative alle imminentie prodotte da grandi nomi come Bose, Logitech oppure Sonos. Al contempo, visto anche il pronosticato arrivo della nuova versione di HomePod, sono spariti anche prodotti dello stesso segmento. Secondo quando riportato da Bloomberg, la stessa procedura è avvenuta ...

