Amazon Prime Video punta sul brivido (tiepido) con "Welcome to the Blumhouse" - (Di martedì 6 ottobre 2020) Serena Nannelli Thriller psicologici usciti dalla Blumhouse, casa di produzione celebre per l'horror. I primi due, visti in anteprima, sono dignitosi ma poco coinvolgenti e dalla durata eccessiva Su Amazon Prime Video debutta “Welcome to the Blumhouse", un progetto composto da otto film di genere prodotti dalla Blumhouse Television di Jason Blum e da Amazon Studios. Gli estimatori della casa di produzione degli horror più redditizi degli ultimi anni sappiano che stavolta l'horror nell'accezione pura del termine latita, perché si tratta di drammi psicologici con sfumature thriller, in cui si cerca di creare tensione emotiva più che generare spavento. I primi due titoli, "The Lie" e "Black Box", disponibili in ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) Serena Nannelli Thriller psicologici usciti dalla, casa di produzione celebre per l'horror. I primi due, visti in anteprima, sono dignitosi ma poco coinvolgenti e dalla durata eccessiva Sudebutta “to the", un progetto composto da otto film di genere prodotti dallaTelevision di Jason Blum e daStudios. Gli estimatori della casa di produzione degli horror più redditizi degli ultimi anni sappiano che stavolta l'horror nell'accezione pura del termine latita, perché si tratta di drammi psicologici con sfumature thriller, in cui si cerca di creare tensione emotiva più che generare spavento. I primi due titoli, "The Lie" e "Black Box", disponibili in ...

