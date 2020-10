Alfonso Signorini, che notizia: lo scopre appena sveglio. Mai successo finora (Di martedì 6 ottobre 2020) Alfonso Signorini può finalmente festeggiare. Dopo settimane di risultati poco edificanti, finalmente una bella notizia per il conduttore e giornalista che, di sicuro, questa mattina avrà fatto i salti di gioia. Lunedì 5 ottobre 2020, è andata regolarmente in onda la settima puntata del suo GF Vip e i dati di ascolto, appena usciti, sono decisamente migliori delle precedenti settimane. Gli ascolti tv di ieri hanno registrato infatti un pareggio in share tra il GF Vip di Signorini e Io ti Cercherò. Sia il reality show di Canale 5 che la nuova serie tv in prima serata sul primo canale della Tv di Stato con Alessandro Gassmann hanno totalizzato il 20,6% di share. E per il GF Vip questo dato rappresenta il primo e vero record di ascolti dell’attuale quinta edizione. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 ottobre 2020)può finalmente festeggiare. Dopo settimane di risultati poco edificanti, finalmente una bellaper il conduttore e giornalista che, di sicuro, questa mattina avrà fatto i salti di gioia. Lunedì 5 ottobre 2020, è andata regolarmente in onda la settima puntata del suo GF Vip e i dati di ascolto,usciti, sono decisamente migliori delle precedenti settimane. Gli ascolti tv di ieri hanno registrato infatti un pareggio in share tra il GF Vip die Io ti Cercherò. Sia il reality show di Canale 5 che la nuova serie tv in prima serata sul primo canale della Tv di Stato con Alessandro Gassmann hanno totalizzato il 20,6% di share. E per il GF Vip questo dato rappresenta il primo e vero record di ascolti dell’attuale quinta edizione. ...

