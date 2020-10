Alessandra Mussolini in lacrime a Storie Italiane spera di poter scendere in pista sabato (Di martedì 6 ottobre 2020) Ballando con le stelle o ballando con gli imprevisti? Sta succedendo davvero di tutto in questa quindicesima edizione del programma di Milly Carlucci. Ieri pomeriggio vi avevamo dato la notizia dell’incidente di Alessandra Mussolini in sala prove mentre stava imparando le sue nuove coreografie con Maikel Fonts. Per fortuna le cose non sono andate esattamente come si era detto ieri. La Mussolini infatti non è caduta ma ha ricevuto una forte gomitata, involontaria, mentre ballavano, dal suo maestro. Oggi in diretta con Storie Italiane, la Mussolini prova a raccontare cosa è successo. La cosa importante chiaramente è che stia bene, le fa solo molto male la testa ma non ci sono conseguenze gravi, anche se per lei non sarà semplice tornare in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 ottobre 2020) Ballando con le stelle o ballando con gli imprevisti? Sta succedendo davvero di tutto in questa quindicesima edizione del programma di Milly Carlucci. Ieri pomeriggio vi avevamo dato la notizia dell’incidente diin sala prove mentre stava imparando le sue nuove coreografie con Maikel Fonts. Per fortuna le cose non sono andate esattamente come si era detto ieri. Lainfatti non è caduta ma ha ricevuto una forte gomitata, involontaria, mentre ballavano, dal suo maestro. Oggi in diretta con, laprova a raccontare cosa è successo. La cosa importante chiaramente è che stia bene, le fa solo molto male la testa ma non ci sono conseguenze gravi, anche se per lei non sarà semplice tornare in ...

