16enne non indossa la mascherina sul bus e viene colpita con un calcio in faccia: l’aggressore bloccato dall’autista e dagli altri passeggeri (Di martedì 6 ottobre 2020) Una ragazza di 16 anni non indossa la mascherina sull’autobus e, sollecitata a farlo, si rifiuta. Inizia una discussione e la ragazza viene colpita con un calcio in faccia. È quanto successo a Birmingham, nel Regno Unito, a bordo di un bus di linea. La scena è stata immortalata dalle telecamere di sicurezza del mezzo e il filmato è stato poi pubblicato in rete dai quotidiani locali: nelle immagini si vedono due passeggeri additare la giovane seduta in uno dei sedili senza mascheirna. Uno dei due ad un certo punto le si avvicina, la invita ad indossare la mascherina ma lei rifiuta. Nasce una discussione e l’uomo si alza, finge di scendere dal bus e invece si scaglia contro la 16enne, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Una ragazza di 16 anni nonlasull’autobus e, sollecitata a farlo, si rifiuta. Inizia una discussione e la ragazzacon unin. È quanto successo a Birmingham, nel Regno Unito, a bordo di un bus di linea. La scena è stata immortalata dalle telecamere di sicurezza del mezzo e il filmato è stato poi pubblicato in rete dai quotidiani locali: nelle immagini si vedono dueadditare la giovane seduta in uno dei sedili senza mascheirna. Uno dei due ad un certo punto le si avvicina, la invita adre lama lei rifiuta. Nasce una discussione e l’uomo si alza, finge di scendere dal bus e invece si scaglia contro la, ...

