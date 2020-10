15enne stava progettando di uccidere i genitori: strage evitata grazie a una soffiata (Di martedì 6 ottobre 2020) Una ragazza di 15 anni di Bassano del Grappa (Vicenza) aveva pianificato di uccidere i genitori, facendosi aiutare dal suo fidanzato. Il suo feroce piano omicida è stato però sventato dai carabinieri, che erano stati informati delle intenzioni della ragazza da un amico della coppia. Ora la giovane coppia è seguita dal Tribunale dei minori di Venezia e dal sostegno degli psicologi e le indagini stanno cercando di comprendere cosa possa aver scatenato l’impulso omicida nella giovane. Il piano per uccidere i genitori Il contesto familiare in cui si è evoluto il pensiero omicida sembra non fosse tanto diverso da quello di tante altre famiglie: la giovane pareva essere percepita come una brava ragazza, piuttosto obbediente e con un buon rapporto con i genitori. ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Una ragazza di 15 anni di Bassano del Grappa (Vicenza) aveva pianificato di, facendosi aiutare dal suo fidanzato. Il suo feroce piano omicida è stato però sventato dai carabinieri, che erano stati informati delle intenzioni della ragazza da un amico della coppia. Ora la giovane coppia è seguita dal Tribunale dei minori di Venezia e dal sostegno degli psicologi e le indagini stanno cercando di comprendere cosa possa aver scatenato l’impulso omicida nella giovane. Il piano perIl contesto familiare in cui si è evoluto il pensiero omicida sembra non fosse tanto diverso da quello di tante altre famiglie: la giovane pareva essere percepita come una brava ragazza, piuttosto obbediente e con un buon rapporto con i. ...

