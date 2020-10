Wind – Tre down in tutta Italia, problemi nelle chiamate e rete internet (Di lunedì 5 ottobre 2020) Telefoni muti che sembrano spenti, internet lento che fa spazientire. Sono i problemi che gli utenti di Wind – Tre stanno segnalando dalle 14 di oggi. La compagnia di telefonia risulta down in molte parti d’Italia con problemi agli utenti sia per effettuare chiamate che nella navigazione internet. Qualche giorno fa è invece toccato a … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Wind – Tre down in tutta Italia, problemi nelle chiamate e rete internet proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 5 ottobre 2020) Telefoni muti che sembrano spenti,lento che fa spazientire. Sono iche gli utenti di– Tre stanno segnalando dalle 14 di oggi. La compagnia di telefonia risultain molte parti d’conagli utenti sia per effettuareche nella navigazione. Qualche giorno fa è invece toccato a … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo– Treinproviene da Il Notiziario.

