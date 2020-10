Venite con me negli abissi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Viaggio nelle mente «fluida» di Giovanni Vetere, uno dei più talentuosi giovani artisti italiani. Con performance e ceramiche ispirate al mare e con video installazioni sommerse ha già conquistato critica e pubblico. A Panorama rivela: «Aspiro a una nuova specie umana che viva in un mondo più anfibio».Tra i casermoni della periferia romana di Boccea, si apre un prato: alberi, cicale, un po' di rumenta varia. Nel vento di un pomeriggio di nuvole grigie Giovanni Vetere, 24 anni, sta in piedi sulla strada sterrata con calzini a pois gialli, capelli biondi stinti nascosti sotto un cappellino di stoffa a righe. Sembra uno dei ragazzi smarriti dei film di Gus Van Sant. Invece è tra i più talentuosi giovani artisti italiani, che con le sue performance «marine», video dove in apnea interpreta una misteriosa creatura degli ... Leggi su panorama (Di lunedì 5 ottobre 2020) Viaggio nelle mente «fluida» di Giovanni Vetere, uno dei più talentuosi giovani artisti italiani. Con performance e ceramiche ispirate al mare e con video installazioni sommerse ha già conquistato critica e pubblico. A Panorama rivela: «Aspiro a una nuova specie umana che viva in un mondo più anfibio».Tra i casermoni della periferia romana di Boccea, si apre un prato: alberi, cicale, un po' di rumenta varia. Nel vento di un pomeriggio di nuvole grigie Giovanni Vetere, 24 anni, sta in piedi sulla strada sterrata con calzini a pois gialli, capelli biondi stinti nascosti sotto un cappellino di stoffa a righe. Sembra uno dei ragazzi smarriti dei film di Gus Van Sant. Invece è tra i più talentuosi giovani artisti italiani, che con le sue performance «marine», video dove in apnea interpreta una misteriosa creatura degli ...

