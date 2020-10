Udinese torna Pussetto dal Watford (Di lunedì 5 ottobre 2020) UDINE - Ignacio Pussetto , attaccante argentino di 24 anni, torna all'Udinese in prestito dal Watford , l'altra società della famiglia Pozzo , fino al 30 giugno 2021. Era arrivato in Friuli la prima ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) UDINE - Ignacio, attaccante argentino di 24 anni,all'in prestito dal, l'altra società della famiglia Pozzo , fino al 30 giugno 2021. Era arrivato in Friuli la prima ...

SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? Deulofeu torna in Italia, in prestito all’Udinese ? #SkySport #SkyCalciomercatoDay #Udinese… - sportli26181512 : Udinese torna Pussetto dal Watford: Lo ha comunicato il club friulano - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM’ORA MERCATO ? Deulofeu torna in Italia, in prestito all’Udinese ? #SkySport #SkyCalciomercatoDay #Udinese #Deulofeu #… - rossi20_rossi : RT @SkySport: ULTIM’ORA MERCATO ? Deulofeu torna in Italia, in prestito all’Udinese ? #SkySport #SkyCalciomercatoDay #Udinese #Deulofeu #… - azukoroma : RT @SkySport: ULTIM’ORA MERCATO ? Deulofeu torna in Italia, in prestito all’Udinese ? #SkySport #SkyCalciomercatoDay #Udinese #Deulofeu #… -