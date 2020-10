Tommaso Zorzi minaccia di lasciare il GF Vip: litiga in diretta con un autore (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tommaso Zorzi ha avuto un acceso scontro con uno degli autori del GF Vip e minaccia di lasciare il reality, sostenendo di essere stato trattato molto male. Uno dei protagonisti indiscussi della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” è Tommaso Zorzi. Il ragazzo purtroppo non è nuovo ai problemi di salute e, infatti, anche oggi … Leggi su viagginews (Di lunedì 5 ottobre 2020)ha avuto un acceso scontro con uno degli autori del GF Vip ediil reality, sostenendo di essere stato trattato molto male. Uno dei protagonisti indiscussi della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” è. Il ragazzo purtroppo non è nuovo ai problemi di salute e, infatti, anche oggi …

Advertising

trash_italiano : La sfilata di Loredana Favoloso per Tommaso Zorzi. #noneladurso - trash_italiano : Io voglio il confronto al #GFVIP tra Tommaso Zorzi e Loredana Favoloso. #noneladurso - trash_italiano : STO MALE LA SFILATA DEDICATA A TOMMASO ZORZI. #noneladurso - hugmelanaa : RT @iambaliuk: Tommaso Zorzi varca la porta rossa senza autorizzazione perché non ha ricevuto i farmaci necessari per i suoi problemi. Scu… - Martini14Emma : RT @giuliz8: Tommaso Zorzi non è un concorrente del Grande Fratello. Lui è il Grande Fratello. #GFVIP -