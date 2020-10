Sconvocata la commissione Bilancio alla Camera | Lorenzin è positiva al Coronavirus | “Non so come l’ho preso”

Leggi su dire

(Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – La commissione Bilancio della Camera con all’ordine del giorno il Recovery fund è sconvocata. È a rischio anche la seduta dell’aula di domani che prevede proprio il primo voto sulle risorse europee. La decisione è stata presa dopo che la deputata del Pd, Beatrice Lorenzin, è risultata positiva. Interpellata dalla Dire spiega: “Si lo confermo, ho il covid, non c’è niente di segreto. Purtroppo sono positiva. Ho la febbre e mal di gola. Non capisco come posso averlo preso, è una cosa incredibile. Io porto sempre la mascherina e sono particolarmente attenta. Questo ti fa capire come è facile contrarlo. Forse l’ho preso dagli occhi, io porto gli occhiali per leggere, potrei aver toccato qualcosa o poggiato gli occhiali. Non so”.