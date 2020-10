Sassuolo, Boga guarito dal Coronavirus dopo più di 45 giorni (Di lunedì 5 ottobre 2020) La lotta contro il Coronavirus è stata davvero lunghissima e difficile per Jeremy Boga. Il centrocampista francese in forza al Sassuolo era infatti rimasto positivo dopo un tampone di routine lo scorso agosto. Da allora non ha ovviamente più avuto la possibilità, in virtù del protocollo previsto, di unirsi ai compagni di squadra per allenarsi. … L'articolo Sassuolo, Boga guarito dal Coronavirus dopo più di 45 giorni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) La lotta contro ilè stata davvero lunghissima e difficile per Jeremy. Il centrocampista francese in forza alera infatti rimasto positivoun tampone di routine lo scorso agosto. Da allora non ha ovviamente più avuto la possibilità, in virtù del protocollo previsto, di unirsi ai compagni di squadra per allenarsi. … L'articolodalpiù di 45è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

