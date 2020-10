Rudolph Giuliani | Dalla tolleranza zero alla dignità sottozero

Leggi su chenews

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Da Sindaco di New York a Consigliere per la sicurezza informatica della Casa Bianca, ascesa e declino di un italoamericano che ha fatto la storia del grande mela.(Facebook)nasce a Brooklyn il 28 Maggio del 1944, da genitori italiani, originari di Potenza. In seguito al diploma edlaurea in legge, viene nominato Procuratore Distrettuale di Manhattan, per poi prendere il controllo della sezione narcotici ed arrivare fino a Washington come assistente dell’allora vice Ministro della Giustizia. Verso la fine degli anni settanta torna a New York da avvocato, fino a quanto Ronald Reagan lo nomina Porcuratore Federale del South District di New York. In questa fase si occupa di lottadroga ed...