Roland Garros 2020: programma e orari di martedì 6 ottobre con Sinner e Trevisan (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di martedì 6 ottobre, per quanto riguarda il Roland Garros 2020. Jannik Sinner sfiderà Rafael Nadal, nel match più interessante tra quelli validi per i quarti di finale dello Slam parigino, fra i quali vi sarà peraltro l'interessante confronto tra Martina Trevisan e Iga Swiatek. Di seguito la programmazione integrale. COURT PHILIPPE-CHATRIER dalle ore 11.00 – (30) Jabeur vs Collins a seguire – (3) Svitolina vs Podoroska a seguire – (12) Schwartzman vs (3) Thiem a seguire – Swiatek vs Trevisan a seguire – Sinner vs (2) Nadal

