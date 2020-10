Reddito di cittadinanza: il rischio di tagli per gli assegni (Di lunedì 5 ottobre 2020) Reddito di cittadinanza a rischio taglio? Il Messaggero spiega che se il governo non troverà 2 miliardi per aumentare il limite di spesa per l’anno prossimo gli assegni potrebbero essere ridimensionati. La crisi economica ha allargato la platea delle persone che hanno richiesto il sussidio, e se si sperava che nel corso dell’anno fossero attivati un milione di contratti di lavoro la realtà dei fatti è che solo 200mila persone hanno trovato un impiego. Il risultato è che se venissero confermati i numeri attuali, ovvero 1,3 milioni di famiglie che percepiscono il RDC per un importo medio erogato di 524 euro, il sussidio nel 2021 verrebbe già a costare più di quanto previsto: 8,2 miliardi. Le previsioni in realtà dicono che la platea ddei ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020)dio? Il Messaggero spiega che se il governo non troverà 2 miliardi per aumentare il limite di spesa per l’anno prossimo glipotrebbero essere ridimensionati. La crisi economica ha allargato la platea delle persone che hanno richiesto il sussidio, e se si sperava che nel corso dell’anno fossero attivati un milione di contratti di lavoro la realtà dei fatti è che solo 200mila persone hanno trovato un impiego. Il risultato è che se venissero confermati i numeri attuali, ovvero 1,3 milioni di famiglie che percepiscono il RDC per un importo medio erogato di 524 euro, il sussidio nel 2021 verrebbe già a costare più di quanto previsto: 8,2 miliardi. Le previsioni in realtà dicono che la platea ddei ...

