Putin vive in una bolla per proteggersi dal coronavirus (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il presidente russo non ha ripreso le attività di governo come i suoi colleghi nel resto del mondo: lavora quasi sempre da remoto e chi lo vuole incontrare deve prima mettersi in quarantena Leggi su ilpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il presidente russo non ha ripreso le attività di governo come i suoi colleghi nel resto del mondo: lavora quasi sempre da remoto e chi lo vuole incontrare deve prima mettersi in quarantena

Advertising

yuna_hikari : RT @ilpost: Putin vive in una bolla per proteggersi dal coronavirus - ilpost : Putin vive in una bolla per proteggersi dal coronavirus - Sminatore_ve : @ChampagneSoci13 Putin vive da mesi blindato in una bolla sanitaria. Mica scemo. - ElenaOp14657178 : @MastriTina @punkebbasta @SalvoTiconosco @IlariaBifarini Basterebbe andare qui vicino. Orban o putin possono darle… - fgr62 : RT @Sminatore_ve: Vuoi vedere che, al solito, tra #Trump, #Bolsonaro, #Salvini e #Putin il più furbo è l'ultimo? Da un paio di mesi almen… -

Ultime Notizie dalla rete : Putin vive Putin vive in una bolla per proteggersi dal coronavirus Il Post Putin vive in una bolla per proteggersi dal coronavirus

Il presidente russo non ha ripreso le attività di governo come i suoi colleghi nel resto del mondo: lavora quasi sempre da remoto e chi lo vuole incontrare deve prima mettersi in quarantena Il ...

Giornalista si dà fuoco davanti alla polizia: “È Putin il responsabile della mia morte”

Aveva guidato proteste anti-Cremlino e gli agenti le avevano perquisito casa. La denuncia su Facebook poi le fiamme ...

Il presidente russo non ha ripreso le attività di governo come i suoi colleghi nel resto del mondo: lavora quasi sempre da remoto e chi lo vuole incontrare deve prima mettersi in quarantena Il ...Aveva guidato proteste anti-Cremlino e gli agenti le avevano perquisito casa. La denuncia su Facebook poi le fiamme ...