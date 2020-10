Musolino | ' Passaggio Venezia a sistema portuale veneto non scontato e facile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Ilda porto di, con l'inglobamento del porto di Chioggia era none non semplice. Mentre altre realtà italiane hanno semplicemente effettuato una fusione tra enti, tra sistemi portuali, noi abbiamo assorbito il porto di Chioggia che era gestito da un'azienda autonoma e nella prima fase ha presentato difficoltà amministrative e di gestione del demanio, per questo molte ore di lavoro sono state investite su questo". Lo ha detto Pino, commissario straordinario dell'autorità didel mare Adriatico settentrionale alla conferenza stampa sul bilancio di mandato 2017-2020. "Siamo partiti come porto di ...