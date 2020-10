Mens sana in cibo sano. A Pordenone dall’8 al 29 ottobre 2020 (Di lunedì 5 ottobre 2020) È il cibo la nuova passione e ossessione del nostro tempo: spesso in chiave “coreografica”, se non addirittura competitiva fra una sfida e l’altra dei contest tv, anzichè attraverso un approccio consapevole al valore del cibo in rapporto alla nostra salute. Siamo quello che mangiamo, si dice. Ma, a prescindere dalle ricette propinate dalle chef star del momento, sappiamo davvero quanto il cibo è importante per il nostro organismo, e in particolare per il nostro cervello? L’interrogativo sarà filo rosso della 13^ edizione della storica rassegna “Affascinati dal cervello”, di scena nell’Auditorium di Casa Zanussi a Pordenone, ideata e promossa dall’IRSE Istituto Regionale di Studi Europei, per quattro incontri, ogni giovedì ... Leggi su udine20 (Di lunedì 5 ottobre 2020) È illa nuova passione e ossessione del nostro tempo: spesso in chiave “coreografica”, se non addirittura competitiva fra una sfida e l’altra dei contest tv, anzichè attraverso un approccio consapevole al valore delin rapporto alla nostra salute. Siamo quello che mangiamo, si dice. Ma, a prescindere dalle ricette propinate dalle chef star del momento, sappiamo davvero quanto ilè importante per il nostro organismo, e in particolare per il nostro cervello? L’interrogativo sarà filo rosso della 13^ edizione della storica rassegna “Affascinati dal cervello”, di scena nell’Auditorium di Casa Zanussi a, ideata e promossa dall’IRSE Istituto Regionale di Studi Europei, per quattro incontri, ogni giovedì ...

Ultime Notizie dalla rete : Mens sana Prosegue la preparazione della Mens Sana Basketball, Binella: “Entusiasmo e voglia” Canale 3 La Mens Sana parte bene, poi perde smalto

La formazione biancoverde ha mostrato due facce diverse nel test con Poggibonsi. Primo tempo ok, ripresa con tanti errori ...

L’allenatore Binella pensa positivo "Il calo? Lo avevamo previsto"

Il coach spiega la situazione: "Crediamo di non aver ancora raggiunto lo standard per fare 40’ a buon livello" ...

