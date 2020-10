Led Zeppelin vincono causa su copyright 'Starway to Heaven' (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - LOS ANGELES, 05 OTT - I Led Zeppelin vincono la battaglia legale sul copyright del classico "Stairway to Heaven", dopo il rifiuto della Corte Suprema di occuparsi del caso. Un tribunale della ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - LOS ANGELES, 05 OTT - I Ledla battaglia legale suldel classico "Stairway to", dopo il rifiuto della Corte Suprema di occuparsi del caso. Un tribunale della ...

