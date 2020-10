Kalinic, l’Hellas al traguardo: contratto biennale e visite pronte (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nikola Kalinic viaggia veloce verso l’Hellas Verona, al punto che è stato convocato per le visite. Pronto un contratto biennale, accordo con l’Atletico Madrid al termine di una giornata – quella di ieri -movimentata. Kalinic si era avvicinato al Torino, poi sembrava sul punto di andare al Besiktas, quindi l’irruzione Verona che evidentemente vuole far ritrovare il sorriso. Nella speranza che sia il Kalinic quello vero, quello che a Firenze ha lasciato il segno. Fonte Foto: Twitter uff Roma L'articolo Kalinic, l’Hellas al traguardo: contratto biennale e visite pronte proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nikolaviaggia veloce verso l’Hellas Verona, al punto che è stato convocato per le. Pronto un, accordo con l’Atletico Madrid al termine di una giornata – quella di ieri -movimentata.si era avvicinato al Torino, poi sembrava sul punto di andare al Besiktas, quindi l’irruzione Verona che evidentemente vuole far ritrovare il sorriso. Nella speranza che sia ilquello vero, quello che a Firenze ha lasciato il segno. Fonte Foto: Twitter uff Roma L'articolo, l’Hellas alproviene da Alfredo Pedullà.

MatteoPedrosi : Come detto ???? #Toro in attesa di #Slimani e l’Hellas Verona completa il sorpasso sul Besiktas per #Kalinic - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Kalinic all'Hellas Verona, c'è l'accordo. Stamattina verranno sistemati gli ultimi dettagli - FilippoRubu00 : ??#Hellas, stamattina verranno sistemate le ultime cose per l’acquisto di Nikola #Kalinic ???? ???? #SerieA #Calciomercato - CronacheTweet : #calciomercato #HellasVerona, ad un passo l'arrivo di #Kalinic: i dettagli - Semtbizim : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Kalinic all'Hellas Verona, c'è l'accordo. Stamattina verranno sistemati gli ultimi dettagli -

