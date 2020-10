Juve-Napoli, Agnelli dopo la mancata partita: “De Laurentiis mi ha scritto un messaggio e mi ha chiesto il rinvio. Noi seguiamo le regole” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Io non ho paura, il protocollo è buono, sono documenti vivi che vengono aggiornati in base alle casistiche per essere perfetti il più possibile, è una situazione atipica. Stiamo gestendo non il Campionato ma la vita con la pandemia, dobbiamo fare il meglio possibile. Quanto fatto finora è un lavoro egregio che mi lascia sereno” . Lo ha detto Andrea Agnelli, presidente della Juventus, dopo la mancata partita contro il Napoli – Il giudice sportivo si esprimerà domani e da lì scaturiranno ulteriori riflessioni. De Laurentiis mi ha scritto un messaggio e io ho risposto che la Juventus, come sempre, si attiene ai regolamenti. Ha chiesto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Io non ho paura, il protocollo è buono, sono documenti vivi che vengono aggiornati in base alle casistiche per essere perfetti il più possibile, è una situazione atipica. Stiamo gestendo non il Campionato ma la vita con la pandemia, dobbiamo fare il meglio possibile. Quanto fatto finora è un lavoro egregio che mi lascia sereno” . Lo ha detto Andrea, presidente dellantus,lacontro il– Il giudice sportivo si esprimerà domani e da lì scaturiranno ulteriori riflessioni. Demi haune io ho risposto che lantus, come sempre, si attiene ai regolamenti. Hail ...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - morettweet : RT @lorepregliasco: L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del Napol… - armigno : @VivaLaPino Il campionato venne giocato e concluso e lo stesso vi siete presi il titolo, qui e il Napoli che non si… -