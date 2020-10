In Egitto 15 giorni di detenzione cautelare alla reporter Mostafa (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – In Egitto una giornalista che sabato scorso era a Luxor per condurre un’inchiesta è scomparsa, e solo il giorno seguente la famiglia e gli avvocati hanno scoperto che si trovava in stato di fermo cautelare in una prigione al Cairo.Secondo Karim Abdel-Rady, uno degli avvocati e marito della donna, la cronista Basma Mostafa è comparsa davanti al giudice nella mattinata di ieri, senza potersi mettere in contatto con nessuno. Il tribunale ha stabilito 15 giorni di detenzione cautelare ma gli avvocati di Mostafa non sono riusciti a sapere con quali capi d’accusa la donna è stata imprigionata. La giornalista, che lavora per la testata online ‘Al-Manassa’, era a Luxor per documentare l’uccisione di Awais Al-Rawi il 30 settembre scorso. Secondo i famigliari della vittima, l’uomo si era opposto all’arresto del fratello, accusato di aver preso parte a una manifestazione contro il governo il venerdì precedente, e per questo i poliziotti gli avrebbero sparato. Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – In Egitto una giornalista che sabato scorso era a Luxor per condurre un’inchiesta è scomparsa, e solo il giorno seguente la famiglia e gli avvocati hanno scoperto che si trovava in stato di fermo cautelare in una prigione al Cairo.Secondo Karim Abdel-Rady, uno degli avvocati e marito della donna, la cronista Basma Mostafa è comparsa davanti al giudice nella mattinata di ieri, senza potersi mettere in contatto con nessuno. Il tribunale ha stabilito 15 giorni di detenzione cautelare ma gli avvocati di Mostafa non sono riusciti a sapere con quali capi d’accusa la donna è stata imprigionata. La giornalista, che lavora per la testata online ‘Al-Manassa’, era a Luxor per documentare l’uccisione di Awais Al-Rawi il 30 settembre scorso. Secondo i famigliari della vittima, l’uomo si era opposto all’arresto del fratello, accusato di aver preso parte a una manifestazione contro il governo il venerdì precedente, e per questo i poliziotti gli avrebbero sparato.

Advertising

RitaSelvaggia : RT @saveriolakadima: 1701 giorni senza Giulio. Arrestata in Egitto la giornalista #BasmaMostafa. Nel 2016 si era occupata del caso Regeni.… - civitas_europea : RT @saveriolakadima: 1701 giorni senza Giulio. Arrestata in Egitto la giornalista #BasmaMostafa. Nel 2016 si era occupata del caso Regeni.… - carlarepossi : RT @saveriolakadima: 1701 giorni senza Giulio. Arrestata in Egitto la giornalista #BasmaMostafa. Nel 2016 si era occupata del caso Regeni.… - GiovanniG1950 : RT @saveriolakadima: 1701 giorni senza Giulio. Arrestata in Egitto la giornalista #BasmaMostafa. Nel 2016 si era occupata del caso Regeni.… - SegalaMatilde : RT @saveriolakadima: 1701 giorni senza Giulio. Arrestata in Egitto la giornalista #BasmaMostafa. Nel 2016 si era occupata del caso Regeni.… -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto giorni In Egitto 15 giorni di detenzione cautelare alla reporter Mostafa - DIRE.it Dire Bologna, il murale per Giulio Regeni e Patrick Zaki

La street artist Laika con il suo nuovo dipinto chiede la scarcerazione dello studente dell'università bolognese, in prigione al Cairo da ormai 8 mesi e lo raffigura abbracciato a Giulio Regeni, il ri ...

Torna a Lecce Conversazioni sul Futuro: quattro giorni di incontri e dibattiti

Dal 22 al 25 ottobre torna l’evento: le prime anticipazioni del festival promosso dall’associazione Diffondiamo Idee di valore ...

La street artist Laika con il suo nuovo dipinto chiede la scarcerazione dello studente dell'università bolognese, in prigione al Cairo da ormai 8 mesi e lo raffigura abbracciato a Giulio Regeni, il ri ...Dal 22 al 25 ottobre torna l’evento: le prime anticipazioni del festival promosso dall’associazione Diffondiamo Idee di valore ...